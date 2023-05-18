Дороги из бетона могут перестать строить в Казахстане

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Комитета автодорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал о минусах бетонных дорог и заявил, что ведомство решило пока не использовать этот материал в строительстве, сообщает сайт Kolesa.kz.

Абдуллин сообщил, что КАД планирует построить трассу на маршруте "Бейнеу – Шалкар – Иргиз" параллельно железной дороге.

При этом он отметил, что от использования бетона специалисты решили пока отойти.

"У нас уже был опыт его (бетона – прим. ред.) применения, выявивший определенные трудности при эксплуатации и ремонте. Если в асфальте образовался дефект, его можно приехать и быстро устранить, то с бетоном иная ситуация. Да, бетон более долговечен, и в южных регионах он показывает себя неплохо, но на севере страны с ним возникает множество проблем.

Главная – борьба с гололедицей в зимний период, плюс содержание бетонных дорог более затратно. Деньги, которые на это выделяются, не покрывают стоимости работ. Так что мы этот вопрос сейчас изучаем и, возможно, вернемся к строительству таких дорог позже", – заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что была создана специальная комиссия по бетонным дорогам, определен ряд мероприятий, которые нужно произвести на трассах: очистку швов, их заливку, а также нарезку и обустройство дополнительных.

"Ранее эти работы своевременно не проводились, и, я думаю, этим летом мы увидим, в правильном ли направлении движемся", – добавил Толеген Абдуллин.

Напомним, в июне прошлого года участок платной трассы "Кызылорда – Шымкент" поднялся и потрескался из-за жары. Водители сообщали, что поднятые бетонные плиты на дороге мешают движению и угрожают безопасности людей.

Тогда поднявшуюся плиту демонтировали, а вместо нее участок засыпали песчано-гравийной смесью и сделали асфальтобетонное покрытие.

Похожий случай произошел спустя пару месяцев в Туркестанской области. Видео с поврежденной трассой разлетелось в соцсетях. В "ҚазАвтоЖол" извинились перед водителями за временные неудобства и призвали быть осторожными на дорогах.

Как сообщали специалисты МИИР РК на своем официальном сайте, срок службы дороги из бетона – 25-30 лет, а асфальтобетонного покрытия – 9-20 лет. Зачастую бетонные дороги строятся на грузонапряженных участках.

Еще одним важным плюсом эксперты называют лучшие светоотражающие свойства бетона, которые позволяют снизить расходы на освещение такой дороги на 15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021120-dorogi-iz-betona-mogut-perestat-stroit-v-kazahstane/