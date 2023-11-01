Снегопад вновь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 1 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня вновь будет идти снег. Днем воздух прогреется лишь до 4 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, но будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.

Отметим, что сегодня в ряде регионов страны снова объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий - казахстанцев предупреждают о гололеде, усилении ветра и осадках.