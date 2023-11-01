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Телевидение и радио временно не будут работать в Казахстане

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Мужчина держит в руках пульт от телевизора
Пара смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Телевидение и радио отключат на день в Казахстане из-за проведения плановых профилактических работ, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00-17:00", - говорится в сообщении компании на ее официальном сайте.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" — национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним также, что в последний раз телевидение и радио отключали в стране 19 июля этого года, до этого - 21 апреля, а также в начале года, 18 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043605-televidenie-i-radio-vremenno-ne-budet-rabotat-v-kazahstane/

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