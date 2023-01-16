Пара смотрит телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Телевидение и радио временно отключат в Казахстане - на официальном сайте "Казтелерадио" граждан предупредили о планово-профилактических работах на сетях телерадиовещания.

Временное отключение планируется в среду, 18 января.

"18 января 2023 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Подчеркивается, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

"Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005533-televidenie-i-radio-vremenno-otklyuchat-v-kazahstane/