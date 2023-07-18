Без телевидения и радио останутся казахстанцы на один день

Пульт и телевизор. Иллюстративное фото: Dennis Fischer Photography/Getty Images

В среду, 19 июля, в Казахстане отключат радио и телевидение для проведения планово-профилактических работ. Об этом сообщается на официальном сайте "Казтелерадио".

Как напомнили в "Казтелерадио", подобные планово-профилактические работы проводятся ежеквартально, то есть раз в три месяца, и нужны для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

Во время работ отключаются все сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В связи с этим в компании сообщили, что 19 июля с 3:00 до 17:00 будет отключено телерадиовещание спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"Приносим свои извинения за временные неудобства", - обратились к казахстанцам в компании.

Добавим, что, по информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" — национальный оператор в области телерадиовещания Казахстана, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Напомним также, что в последний раз телевидение и радио отключали в стране 21 апреля, а до этого - в начале года, 18 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029053-bez-televideniya-i-radio-ostanutsya-kazahstantsy-na-odin-den/