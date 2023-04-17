Телевидение и радио отключат в Казахстане на день

Телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане на один день собираются приостановить работу всех телеканалов и радио в связи с планово-профилактическими работами. Об этом сообщается на официальном сайте "Казтелерадио".

В АО "Казтелерадио" отметили, что планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"В связи с этим, уведомляем Вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз телевидение и радио отключали в стране 18 января.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" — национальный оператор в области телерадиовещания Казахстана, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017101-televidenie-i-radio-otklyuchat-v-kazahstane-na-den/