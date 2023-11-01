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30 лет независимости Казахстана

Численность населения изменилась в Казахстане

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Люди идут по улице в Алматы
Казахстанцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бюро национальной статистики опубликовало новые данные по численности населения Казахстана по состоянию на 1 октября 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Таблица "Об изменении численности населения Республики Казахстан" по состоянию на 1 октября 2023 года опубликована на официальном сайте Бюро национальной статистики РК.

Так, по данным таблицы, численность населения на 1 октября составила 19 967 964 человек. Еще в начале 2023 года этот показатель был равен 19 766 807 человек.

Общий прирост населения составил 201 157 человек, в том числе естественный прирост — 194 753 и сальдо миграции — 6 404.

"Численность населения – это число людей, проживающих на данной территории в данный момент времени.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", — пояснили в Бюро нацстатистики.

К городскому населению относятся 12 387 957 человек, в начале 2023 года этот показатель был равен 12 209 896 человек. Общий прирост составил 178 061 человек.

Самый большой прирост городского населения наблюдается в Астане. С начала года он составил 54 941. По состоянию на 1 октября численность населения столицы равна 1 409 497 человек. В начале года в городе проживали 1 354 556 человек.

В Алматы прирост населения с начала года составил 49 296 человек. Численность населения южной столицы на 1 октября равна 2 211 198 человек. По состоянию на начало 2023 года в Алматы проживало 2 161 902 человек.

Кроме городов республиканского значения численность жителей выше миллионной отметки зарегистрирована в Туркестанской (2 137 694), Алматинской (1 524 539), Жамбылской(1 221 976) и Карагандинской (1 135 601 )областях.  

"С учетом указанных темпов прироста населения достижение отметки в 20 млн человек ожидается в ноябре 2023 года", — отметили в пресс-службе Бюронацстатистики.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что численность населения Астаны увеличилась в два раза за 12 лет.

Кроме того, аналитики начали публиковать окончательные итоги переписи населения за 2021 год. В частности, они рассказали, сколько женщин и мужчин живут в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043594-chislennost-naseleniya-izmenilas-v-kazahstane/

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