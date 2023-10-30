Сколько женщин и мужчин живут в Казахстане, рассказали аналитики

Аналитики начали публиковать окончательные итоги переписи населения за 2021 год. Согласно этим данным, женщин в Казахстане на полмиллиона больше, чем мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на БНС.

По данным Бюро нацстатистики, гендерная структура Казахстана не изменилась с 2009 года. Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек).

Доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). По сравнению с предыдущей переписью, численность мужчин увеличилась на 1,6 млн, женщин – на 1,5 млн.

Так, на 1000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин.

"В силу демографических особенностей численность мужчин до 36 лет больше чем женщин, далее их численность в соотношении начинает уменьшаться (в возрасте 36+ женщин больше на 736 тыс. человек).

При этом соотношение мужчин к женщинам больше лишь в двух регионах – Кызылординской и Туркестанской областях, там, на 1000 женщин приходится по 1006 и 1027 мужчин соответственно", – отметили специалисты.

При этом в категории возрастов 15-19 лет и 20-24 года и женщин, и мужчин стало меньше, чем в предыдущую перепись. Это объясняется тем, что в момент переписи населения 2009 года в возрастной группе 20-24 лет находилось поколение, родившееся в период пика рождаемости – во второй половине 1980-х.

А в 2021 году данную возрастную группу сменило самое малочисленное поколение, родившееся в конце 1990-х и в начале 2000-х. Точно также и по категории 15-19 лет, поколение 2002-2006 годов рождения также малочисленное, чем поколение первой половины 1990-х.

"По сравнению с переписью 2009 года заметно увеличивается численность мужчин в возрасте 55-59, 60-64 и 65-69 лет на 50,2%, 117% и 69,5% соответственно. Женщин этих же возрастов за межпереписной период стало больше на 38%, 105,9% и 58,3% соответственно.

Рост населения в данной группе возрастов связан с увеличением средней продолжительности жизни, улучшением условий жизни", – добавили аналитики.

Добавим, что Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Ранее, в декабре 2021 года, бюро представило предварительные итоги, в июле 2022 года – краткие итоги. Окончательные итоги в виде сборников публикуются в соответствии с Планом мероприятий по проведению национальной переписи, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан, где указаны сроки по публикации – IV кв. 2023 года.

Также отмечалось, что в ряде регионов Казахстана увеличилась численность городского населения. Например, в Астане количество жителей за 12 лет возросло в 2 раза.

Кроме того, в начале октября специалисты БНС сообщали, что в Казахстане проживает более 2,6 млн человек старше 60 лет. И женщин в этой возрастной группе значительно больше, чем мужчин.