Сильный ветер, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий - казахстанцев предупредили о гололеде, осадках и ветре, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что в первый день ноября на западе, севере, востоке области Абай ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, в центре области 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области пообещали гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

1 ноября на севере, востоке области Ұлытау тоже ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке Карагандинской области прогнозируют гололед и низовую метель. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с.

1 ноября ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

Завтра в Астане возможен туман и гололед.

В среду на западе, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

С 1 по 3 ноября на севере Кызылординской области тоже ожидается туман.

Завтра на западе, севере, востоке Акмолинской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

1 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке области - гололед. Ночью и утром на западе области возможен туман. Ветер западный, северо-западный ночью на юге области, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на востоке, юге области Жетісу обещают ветер юго-западный порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

1 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

Завтра на севере Павлодарской области тоже ожидаются гололед и туман.

С 1 по 3 ноября в горных районах Жамбылской области будет туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Напомним, что синоптики опубликовали прогноз на ноябрь 2023 года по Казахстану.

Начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.

В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет. Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода.

Ранее синоптики рассказывали, что на территории Казахстана устойчивый снежный покров установится уже в ноябре. Эксперты объясняли, что средняя дата установления снежного покрова в северных и восточных областях приходится на середину ноября, в центральной части Казахстана - на вторую половину месяца.

А до этого специалисты метеослужбы сообщали, что предстоящая зима ожидается теплой, с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.