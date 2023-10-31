Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильный ветер, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Гололед
Гололед. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий - казахстанцев предупредили о гололеде, осадках и ветре, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что в первый день ноября на западе, севере, востоке области Абай ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, в центре области 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области пообещали гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

1 ноября на севере, востоке области Ұлытау тоже ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке Карагандинской области прогнозируют гололед и низовую метель. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с.

1 ноября ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

Завтра в Астане возможен туман и гололед.

В среду на западе, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

С 1 по 3 ноября на севере Кызылординской области тоже ожидается туман.

Завтра на западе, севере, востоке Акмолинской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

1 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке области - гололед. Ночью и утром на западе области возможен туман. Ветер западный, северо-западный ночью на юге области, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на востоке, юге области Жетісу обещают ветер юго-западный порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.

1 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

Завтра на севере Павлодарской области тоже ожидаются гололед и туман.

С 1 по 3 ноября в горных районах Жамбылской области будет туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Напомним, что синоптики опубликовали прогноз на ноябрь 2023 года по Казахстану.

Начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.

В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет. Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода.

Ранее синоптики рассказывали, что на территории Казахстана устойчивый снежный покров установится уже в ноябре. Эксперты объясняли, что средняя дата установления снежного покрова в северных и восточных областях приходится на середину ноября, в центральной части Казахстана - на вторую половину месяца.

А до этого специалисты метеослужбы сообщали, что предстоящая зима ожидается теплой, с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043455-silnyy-veter-sneg-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.