Дождь и снегопад ожидаются в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра – 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня также обещают дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что почти во всех регионах Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение. Так, на западе страны прогнозируют осадки и усиление ветра, в южных регионах ожидаются сильный дождь и туман, а в центральных и восточных регионах обещают выпадение снега.