Когда зима придет в Казахстан, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, что на территории Казахстана устойчивый снежный покров установится уже в ноябре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. Средняя дата установления снежного покрова в северных и восточных областях приходится на середину ноября, в центральной части Казахстана на вторую половину месяца", - рассказали синоптики.

Однако, по их словам, в отдельные годы устойчивый снежный покров образуется на севере значительно раньше - 9-12 октября, но не исключена возможность и очень позднего его установления - 1-2 января.

Также в "Казгидромете" отметили, что наиболее ранние сроки установления устойчивого снежного покрова в южных областях - 11-23 ноября.

"Высота снежного покрова в северных и восточных областях республики достигает 5-10 см, в отдельные годы высота снега может достигать 40 см", – добавили синоптики.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Казахстане. Специалисты отметили, что она ожидается теплой с количеством осадков около и больше нормы.

Между тем, согласно прогнозу на ближайшие дни, в республике ожидается неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега. А на северо-западе страны и вовсе будут морозы до -7 градусов.