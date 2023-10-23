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30 лет независимости Казахстана

Когда зима придет в Казахстан, рассказали синоптики

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Снег выпал в горах
Заснеженные горы. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, что на территории Казахстана устойчивый снежный покров установится уже в ноябре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. Средняя дата установления снежного покрова в северных и восточных областях приходится на середину ноября, в центральной части Казахстана на вторую половину месяца", - рассказали синоптики.

Однако, по их словам, в отдельные годы устойчивый снежный покров образуется на севере значительно раньше - 9-12 октября, но не исключена возможность и очень позднего его установления - 1-2 января.

Также в "Казгидромете" отметили, что наиболее ранние сроки установления устойчивого снежного покрова в южных областях - 11-23 ноября.

"Высота снежного покрова в северных и восточных областях республики достигает 5-10 см, в отдельные годы высота снега может достигать 40 см", – добавили синоптики.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Казахстане. Специалисты отметили, что она ожидается теплой с количеством осадков около и больше нормы.

Между тем, согласно прогнозу на ближайшие дни, в республике ожидается неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега. А на северо-западе страны и вовсе будут морозы до -7 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042219-kogda-zima-pridet-v-kazahstan-rasskazali-sinoptiki/

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