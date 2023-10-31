Как казахстанцев могут обмануть через приложения банков, рассказали в КГД

В соцсетях начала распространяться информация о мошенниках, направляющих гражданам ложные уведомления об исполнении налогового обязательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Комитет госдоходов МФ в официальном Telegram-канале сообщил, что в соцсетях начала распространяться информация о мошенниках, которые через мобильное приложение Kaspi направляют казахстанцам ложные уведомления об исполнении налогового обязательства.

В фейковом сообщении говорится: "Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности", при этом активизирована опция "Оплатить", если на нее нажать, со счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты списываются деньги.

В связи с этим Комитет госдоходов МФ рекомендует проверять сведения о задолженности по налогам. Эти данные можно уточнить через:

АО "Каспи банк" (в сервисе "Все платежи" – "Штрафы и налоги" – "Налоги" – "Долги по налогам" – "Проверить"); "Халык банк" (в сервисе "Все платежи" – "Налоги, штрафы, услуги ЦОН" – "Налоги" – "Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)" – "Проверить"); e-Salyq Azamat (во вкладке "Электронные сервисы" – "Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам" – Ввести ИИН" – "Найти").

Ранее казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества через WhatsApp. Одной из жертв стал 35-летний житель Семея – он заплатил более 1,5 млн тенге "продавцу" товаров из Китая и остался в итоге без денег.

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