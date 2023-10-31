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30 лет независимости Казахстана

Как казахстанцев могут обмануть через приложения банков, рассказали в КГД

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

В соцсетях начала распространяться информация о мошенниках, направляющих гражданам ложные уведомления об исполнении налогового обязательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Комитет госдоходов МФ в официальном Telegram-канале сообщил, что в соцсетях начала распространяться информация о мошенниках, которые через мобильное приложение Kaspi направляют казахстанцам ложные уведомления об исполнении налогового обязательства.

В фейковом сообщении говорится: "Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности", при этом активизирована опция "Оплатить", если на нее нажать, со счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты списываются деньги.

В связи с этим Комитет госдоходов МФ рекомендует проверять сведения о задолженности по налогам. Эти данные можно уточнить через:

  1. АО "Каспи банк" (в сервисе "Все платежи" – "Штрафы и налоги" – "Налоги" – "Долги по налогам" – "Проверить");
  2. "Халык банк" (в сервисе "Все платежи" – "Налоги, штрафы, услуги ЦОН" – "Налоги" – "Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)" – "Проверить");
  3. e-Salyq Azamat (во вкладке "Электронные сервисы" – "Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам" – Ввести ИИН" – "Найти").

Ранее казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества через WhatsApp. Одной из жертв стал 35-летний житель Семея – он заплатил более 1,5 млн тенге "продавцу" товаров из Китая и остался в итоге без денег.

В полиции Алматы напомнили сразу о нескольких способах обмана на деньги. В одних случаях злоумышленники придумывают "инвестиционные" онлайн-проекты, где обещают якобы большие дивиденды, в других – представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Недавно в Казнете появился созданный злоумышленниками видеоролик с участием президента Касым-Жомарта Токаева, якобы рекламировавшего "проект Павла Дурова". На этот раз желающие нечестно заработать на гражданах лица сгенерировали речь главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043436-kak-kazahstantsev-mogut-obmanut-cherez-prilozheniya-bankov-rasskazali-v-kgd/

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