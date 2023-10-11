Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества через WhatsApp

Опубликовано:

WhatsApp
Значок WhatsApp. Иллюстративное фото: Pixabay

Житель Семея обратился в полицию, заявив, что заплатил за товар из Китая более 1,5 млн тенге. С "продавцом" он связался через WhatsApp, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

О новом способе мошенничества рассказали в пресс-службе МВД.

35-летний житель Семея в июне этого года хотел приобрести товар из Китая, связавшись по WhatsApp с неким продавцом. Последний скинул свои реквизиты и потребовал внести оплату заранее, тогда потерпевший, ничего не подозревая, перевел ему более 1,5 млн тенге.

"После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь", – говорится в публикации.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого – им оказался 35-летний безработный житель Семея. Он, как сообщается, признал свою вину, а деньги уже потратил на свои нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по частям 1, 2 статьи 190 УК РК. Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040548-kazahstantsev-predupredili-o-novom-sposobe-moshennichestva-cherez-whatsapp/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.