Казахстанцев предупредили о новом способе мошенничества через WhatsApp

Житель Семея обратился в полицию, заявив, что заплатил за товар из Китая более 1,5 млн тенге. С "продавцом" он связался через WhatsApp, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

О новом способе мошенничества рассказали в пресс-службе МВД.

35-летний житель Семея в июне этого года хотел приобрести товар из Китая, связавшись по WhatsApp с неким продавцом. Последний скинул свои реквизиты и потребовал внести оплату заранее, тогда потерпевший, ничего не подозревая, перевел ему более 1,5 млн тенге.

"После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь", – говорится в публикации.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого – им оказался 35-летний безработный житель Семея. Он, как сообщается, признал свою вину, а деньги уже потратил на свои нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по частям 1, 2 статьи 190 УК РК. Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается: