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О наплыве мошенников в Казахстане предупредили сотрудники полиции

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Мошенники снова активизировались в Казахстане. В департаменте полиции Алматы призвали граждан к бдительности и рассказали о самых популярных преступных схемах. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы все чаще сталкиваются с различного рода мошенниками, которые постоянно совершенствуют свои преступные схемы. Иногда они "играют" на эмоциях своих жертв, запугивают их и вынуждают переводить деньги, а иногда даже создают фальшивые сайты, через которые получают доступ к конфиденциальной информации пользователей.

В Департаменте полиции Алматы (ДП) сообщили о новой активизации мошенников и рассказали о самых распространенных преступных схемах, с помощью которых они обманывают и крадут деньги казахстанцев.

Обман пожилых людей

Пенсионеры и люди в возрасте являются главными целями всех мошенников. Злоумышленники звонят им на телефоны и начинают "играть" на эмоциях: представляются близким родственником, например, сыном, дочерью или внуком, и сообщают, что им срочно нужны деньги, чтобы решить внезапную проблему.

Обычно мошенники начинают рассказывать о дорожно-транспортном происшествии, в которое они якобы попали. На эмоциях пожилые люди могут даже не обратить внимания на то, что голос посторонний, и сразу же перевести деньги злоумышленнику.

Обман с инвестициями

Каждый хочет зарабатывать большие деньги. Этим активно пользуются мошенники, которые придумывают "инвестиционные" онлайн-проекты, где обещают якобы большие дивиденды. Как правило, речь идет о драгоценных металлах или криптовалюте. Преступники обычно звонят с несуществующих абонентских номеров разных стран.

Мошенник обманывает жертву в интернете
Мошенник. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Банковские мошенники

Преступные схемы связанные с банками являются самой популярной темой у мошенников. Они представляются сотрудниками службы безопасности банка и начинают рассказывать о том, что кто-то оформил кредит на имя жертвы.

Далее они рассказывают, что смогли пресечь эту попытку, однако, чтобы обезопаситься, клиент должен передать данные с банковской карты, sms-код или какую-либо еще конфиденциальную информацию. Естественно, получив эти данные мошенникам не составит труда украсть деньги своей жертвы.

"Сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка", – напоминают в Департаменте полиции.

Впрочем, это не все методы, которыми пользуются мошенники. Среди их инструментов могут быть ссылки на фишинговые сайты, вирусы и даже присылаемые через мобильный банкинг чеки на оплату несуществующих коммунальных услуг. Чтобы не стать их жертвами важно всегда сохранять бдительность.

"К большому сожалению, преступность не стоит на месте: с каждым днем обретает новые формы и методы. Сегодня, к сожалению, не все знают об информационной безопасности своих персональных данных и не соблюдают ее", – подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что делать казахстанцам, если им позвонили мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2040682-o-naplyve-moshennikov-v-kazahstane-predupredili-sotrudniki-politsii/

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