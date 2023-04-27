Когда завершится пробивка улицы Саина, рассказал аким Алматы

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Когда завершится пробивка улицы Саина и строительство развязки на пресечении Саина и Монке би, рассказал Ерболат Досаев во время встречи с населением Алатауского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы сообщил, что работы по пробивке улицы Саина планируется завершить в декабре текущего года, а строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би – во втором квартале 2024 года.

"В результате значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения", - заявил аким.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы продлят проспект Рыскулова, а дома, расположенные от улицы Онгарсыновой до БАКАД, выкупят и снесут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018463-kogda-zavershitsya-probivka-ulitsy-saina-rasskazal-akim-almaty/