Пробивка проспекта Абая и улицы Толе би до границ города: когда откроют движение

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Наурызбайского района рассказал, когда откроют движение по проспекту Абая и улице Толе би, которые пробивают до границ города, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким, проспект Абая будет пробит от улицы Строительная до границ города протяженностью 600 метров. Уже ведется корректировка ПСД, до конца года планируется получить заключение госэкспертизы.

Движение транспорта планируется открыть в сентябре 2024 года, рассказал глава города.

"В рамках пробивки улицы Толе би начаты работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицей Алтын Орда с завершением до декабря текущего года", - заявил Досаев.

Также ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков, отметил аким.

Завершить работы планируется в конце 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033737-probivka-prospekta-abaya-i-ulitsy-tole-bi-do-granits-goroda-kogda-otkroyut-dvizhenie/