Спасатели обратились к алматинцам из-за надвигающейся непогоды

ДЧС города Алматы призвал жителей и гостей южной столицы скорректировать маршрут движения – завтра в мегаполисе ожидается сильный дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Департамента по ЧС города Алматы, завтра, 31 октября, в мегаполисе будет сильный дождь.

"В связи с штормовым предупреждением "Казгидромет" о сильных осадках в Алматы ДЧС рекомендует скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни либо переждать сильный дождь, по возможности остаться в здании", – сообщили в ведомстве.

Спасатели также призвали владельцев частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Застрявшим на улице в непогоду алматинцам ДЧС рекомендует:

обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

не стоять под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию;

постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

пешеходам необходимо проявлять осторожность, так как во время дождя их могут не увидеть.

Напомним, ранее акимат южной столицы призвал водителей заменить шины и по возможности ограничить движение по городу. В ночь с 31 октября на 1 ноября в Алматы ожидается гололед.

Также синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 31 октября по 2 ноября. По их данным, на западе, севере и в центре Казахстана будет постепенно теплеть. Однако на востоке и юге страны прогнозируется понижение температуры ночью до 5 градусов тепла.