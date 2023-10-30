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Блэкаут в Астане: акимат назвал причину

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Блэкаут в Астане
Блэкаут в Астане. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов на брифинге в РСК назвал причину аварии в столице, в результате чего полгорода осталось без электричества, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Нуркенов напомнил, что авария произошла вчера, 29 октября, в 21:57.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – сказал спикер.

Напомним, вчера вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам, вчера в 21:57 произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны - Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

"Данная ситуация произошла в МГБ №1. Во время отключения электроэнергии с целью наблюдения пациентку перетранспортировали в отделение реанимации по лестничному маршу, так как лифты не работали. Состояние пациентки на данный момент стабильное", - сообщили в пресс-службе УОЗ Астаны.

Также сегодня ночью во время блэкаута в многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 72-летняя женщина.

Между тем столичные полицейские рассказали, как вчерашнее отключение света повлияло на ситуацию на дорогах Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043184-blekaut-v-astane-akimat-nazval-prichinu/

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