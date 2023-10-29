До нуля опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в это воскресенье, 29 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

По прогнозу, сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью – опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Температура днем составит 4 градуса тепла, а ночью – снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

В Шымкенте будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, а ночью – опустятся до 11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.