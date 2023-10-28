Снег в Астане, дождь - в Алматы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 28 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снег. Днем температура воздуха прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 3,9 м/с.