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Эзотерика
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Морозы и снег: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

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Снег на дороге
Снег. Иллюстративное фото: Xuanyu Han/Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня - с 28 по 30 октября. Зима продолжает вступать в свои права, заявляют специалисты, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Быстрая смена барических образований по-прежнему сохранит неустойчивый характер погоды, говорится на официальном сайте метеослужбы.

На большей части республики пройдут осадки, преимущественно в виде снега, с гололедными явлениями и низовой метелью.

Казахстанцев предупредили о понижении температуры.

На севере, в центре и на востоке Казахстана в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки -5...-10, а днем воздух прогреется только до -2...+3 градусов.

На западе и юге страны осень еще не сдает свои позиции: здесь в дневные часы температура воздуха повысится до +10...+18 градусов, за исключением крайних западных регионов и горных районов юго-востока республики, где днем ожидается +2...+7 градусов. 

Ранее синоптики рассказывали, что на территории Казахстана устойчивый снежный покров установится уже в ноябре. Эксперты объясняли, что средняя дата установления снежного покрова в северных и восточных областях приходится на середину ноября, в центральной части Казахстана - на вторую половину месяца.

До этого специалисты метеослужбы сообщали, что предстоящая зима ожидается теплой, с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042783-morozy-i-sneg-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-vyhodnye-v-kazahstane/

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