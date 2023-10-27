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Дожди и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Прохожие с зонтиками
Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, прогнозируют дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Ранее сообщалось, что на Жамбылскую область обрушился ураган - сильный ветер со скоростью порядка 25 м/с повалил деревья, оборвал провода и сорвал крыши со зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042720-dozhdi-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу

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