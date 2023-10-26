Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 9,7 м/с.

В Шымкенте также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,1 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение - на юге и западе ожидаются дожди и туманы, а в северных и восточных регионах прогнозируют снег, гололед и сильный ветер.