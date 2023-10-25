Снег, метель и гололед ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено на четверг, 26 октября, в Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана. Ожидаются снег, метель, гололед и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане возможны гололед и ветер, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 26 октября ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

26 октября ночью и утром на востоке и в центре Мангистауской области может быть туман.

В четверг на западе и юге Западно-Казахстанской области тоже возможен туман, ветер, порывы 15-20 м/с.

26 октября на севере и востоке области Ұлытау ожидается гололед, ветер до 15-20 м/с.

Днем 26 октября в горах Туркестанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, туман. Ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с.

В четверг в центре Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с.

26 октября на севере, юге и востоке Акмолинской области могут быть гололед и низовая метель. Ветер ночью на большей части региона, днем на севере, юге, востоке области 15-20, на востоке - порывы 23 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе и юге региона - гололед. Ветер на большей части области, порывы 15-20 м/с.

26 октября ночью и утром на севере, востоке и юге Костанайской области возможны туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

26 октября днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер на севере, юге, в центре региона 15-20, днем порывы 23 м/с.

26 октября на западе, севере и юге области Абай может быть ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В четверг ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

26 октября в Карагандинской области временами может быть сильный дождь. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 25 м/с.

Ночью на юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, ветер днем в северной половине региона, порывы 17-22 м/с.

МВД предупреждает водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

В ведомстве подчеркнули, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщениями об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения в случае ухудшения погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов. Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", - призывают полицейские.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.