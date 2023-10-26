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30 лет независимости Казахстана

"Как в Лондоне": в Астану могут перестать пускать "грязные" авто на бензине и дизеле

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Автомобили на дорогах Астаны
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании в маслихате Астаны заявили о предложении не пускать в столицу загрязняющие воздух авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил и.о. главы управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Ерлан Бердалин, в столице на 1,4 млн человек около 420 единиц автотранспорта – за последние 5 лет машин стало на 20% больше.

"За последние 3 года объем выбросов загрязняющих веществ от авто в атмосферу остается неизменно высоким — в 2023 году за 6 месяцев было зафиксировано 27 тысяч тонн. Причина загрязнения от авто — это увеличение количества авто, большие пробки на улицах. (…)

В текущем году управлением предложено ввести пилотный проект по созданию зоны низкой эмиссии (выброса – прим.авт.) на территории города аналогично практике, используемой в Лондоне. Основная идея — ограничить въезд в город для авто на бензине, дизеле с высоким выбросом загрязняющих веществ.

Границы зоны будут четко обозначены знаками, размещенными перед въездами в зону и на ключевых перекрестках. Предложение находится на рассмотрении, в активной стадии", — заявил Бердалин.

Напомним, в начале 2023 года было проведено исследование, согласно данным которого, каждый второй автомобиль в Казахстане — старше 20 лет.

В августе Бюро национальной статистики объявило, что этим летом казахстанские автосалоны продали рекордное количество новых автомобилей.

В сентябре стало известно, что Министерство национальной экономики рассматривает возможность упразднения налога на транспорт, но с его сохранением для автомобилей с повышенным объемом двигателя.

По итогам восьми месяцев 2023 года в Казахстане стали больше производить и покупать автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042674-kak-v-londone-v-astanu-mogut-perestat-puskat-gryaznye-avto-na-benzine-i-dizele/

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