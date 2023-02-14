Исследование: Каждый второй автомобиль в Казахстане – старше 20 лет

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Количество легковых машин в Казахстане за минувший год увеличилось почти на 3%, но при этом каждое второе авто оказалось старше 20 лет, об этом рассказали аналитики EnergyProm.

Число легковых авто в стране за 2022 год увеличилось на 2,9%, составив на начало текущего года 3,91 млн единиц. Из них количество машин старше 10 лет достигло уже 2,76 млн – сразу на 14,7% больше, чем на начало минувшего года. Доля легкового транспорта старше 10 лет за год выросла с 63,4% до 70,6%.

При этом, по данным аналитиков, 5 из 10 авто в Казахстане и вовсе старше 20 лет – это почти 2 млн авто. Машин возрастом от 10 до 20 лет в стране насчитывается 816 тыс.

Зарегистрированные легковые авто возрастом более 10 лет. Инфографика: energyprom.kz

Между тем треть легкового автотранспорта возрастом более 10 лет приходится лишь на три региона – Алматинскую область (406,6 тыс. единиц), Алматы (310,6 тыс. ед.) и Восточно-Казахстанскую область (211,8 тыс. единиц).

Отмечается, что самая большая доля машин старше 10 лет зафиксирована в Жамбылской (86,7%), Жетысуской (85,9%) и Алматинской (84,1%) областях.

В то же время в Атырауской области и Астане на долю машин старше 10 лет приходится менее половины автопарка – 45,5% и 48,1% соответственно.

Зарегистрированные легковые авто возрастом более 10 лет. Инфографика: energyprom.kz

Почти половина "старичков", авто старше 20 лет, приходится на Алматинскую область (317,8 тыс. единиц), Алматы (177,2 тыс. единиц), Карагандинскую (157,3 тыс. единиц), Восточно-Казахстанскую (154,9 тыс. единиц) и Жамбылскую (145 тыс. единиц) области.

Аналитики добавили, что в ныне уже не существующей Южно-Казахстанской области все еще зарегистрированы 103,2 тыс. легковых автомобилей старше 20 лет. У 115,9 тыс. машин возрастом более 20 лет и вовсе не указан регион.

Зарегистрированные легковые авто возрастом более 10 лет. Инфографика: energyprom.kz

За 2022 год на учет поставили 678,6 тыс. легковых автомобилей возрастом более 10 лет, что составляет 61,3% от всех поставленных на учет машин в этом периоде. Годом ранее на них приходилось 60%.

При этом из них 430,5 тыс. легковых авто старше 20 лет. Больше всего "автохлама" в 2022 году было поставлено на учет в декабре (45,4 тыс. единиц), октябре (42,9 тыс. единиц) и мае (39,5 тыс. единиц).

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля текущего года. В этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по "льготным правилам".

За три недели 65 тыс. казахстанцам была одобрена легализация их авто. Около 27 тыс. автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки.

В МВД также сообщили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009266-issledovanie-kazhdyy-vtoroy-avtomobil-v-kazahstane-starshe-20-let/