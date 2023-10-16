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30 лет независимости Казахстана

В Казахстане стали больше производить и покупать автомобили

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Женщина регистрирует заявку на авто в телефоне
Женщина в автосалоне. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

За 8 месяцев 2023 года производство автомобилей в Казахстане превысило 1,15 трлн тенге. Продано при этом было более 120 тыс. новых машин. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

Автомобильный рынок Казахстана испытывает подъем. С января по август 2023 года объем произведенных в стране транспортных средств в стоимостном выражении составил более 1,15 трлн тенге, что на целых 66,7% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

В том числе было произведено 88 524 легковых пассажирских автомобилей – плюс 41,5%.

Стоит отметить, что в стране выросли и продажи. Если за 8 месяцев 2022 года было продано 74 973 отечественных и зарубежных легковых авто, то в аналогичном периоде текущего года эта цифра выросла на 60,5%, до 120 322 автомобилей.

Какие автомобили покупали казахстанцы

У казахстанских покупателей есть свои фавориты среди автомобильных брендов. Так, например, самым популярным в 2023 году стал автомобиль Hyundai – была продана 31 381 машина этой марки.

Следом идет Chevrolet – 28 768 авто, а третье место заняла KIA – 16 384 продаж. В пятерке лидеров также оказались сразу два китайских производителя: Chery и JAC – 6 977 и 3 896 проданных автомобилей соответственно.

Продажи автомобилей в Казахстане
Продажи автомобилей в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что серьезный рост показали и другие китайские бренды. Например, у компании Yutong продажи выросли сразу на 780,8% с 78 до 687 проданных авто, у Exeed – на 314,4%, с 651 до 2 697 продаж, а у Haval – на 629,4%, с 581 до 4 238 авто.

При этом на 11,1% за год уменьшилось количество проданных машин под брендом Toyota – до 5 698, а также почти в 10 раз уменьшились продажи автомобилей Lada – с 6 331 до 681 в 2023 году.

Напомним, что в Казахстане планируют отменить налог для легкового транспорта с небольшим объемом двигателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041195-v-kazahstane-stali-bolshe-proizvodit-i-pokupat-avtomobili/

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