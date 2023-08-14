Рекордное количество новых автомобилей было продано в Казахстане

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

В июле казахстанские автосалоны продали рекордное количество новых автомобилей. Продажи не остановил даже рост цен. Какие марки машин оказались наиболее популярны, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, автомобили в Казахстане по итогам июля подорожали всего на 1,9%. Цены на новые легковые авто при этом выросли на 8,7%, а на подержанные – уменьшились на 4,5%.

Среди нулевых машин между тем сильнее всего подорожали иномарки – на 9,7%, а транспорт отечественной сборки – на 6,4%.

Рост цен при этом никак не повлиял на уменьшение продаж, напротив, они выросли до рекордных значений.

Напомним, в прошлом году казахстанские автодилеры в месяц продавали от 3 916 до 13 759 автомобилей. За первое полугодие текущего года месячные продажи достигли 16 835 машин.

А по итогам июля они выросли еще на 11,9% до 18 836 автомобилей, что, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), является новым историческим рекордом продаж.

Автосалоны продали 17 609 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1 227 грузовиков и автобусов.

Самым популярным среди покупателей стал бренд Hyundai – 5 135 машин, что в два раза больше, чем в июле прошлого года. Далее по популярности идет Chevrolet – за месяц было реализовано 3 754 автомобиля этого бренда, их количество за год уменьшилось на 6,2%.

Kia традиционно на третьей строчке – 2 303 авто (+70,6%). Toyota с возобновлением продаж Camry снова на четвертом месте – 1 183 проданных машин (+31%).

На пятом месте Chery – 1 019 (+169,6%), следом идут Haval и Changan (799 и 706 авто). Далее по списку: Jac (701, +178,2 %), Lexus (349, +1,2%) и Exeed (320, +97,5%).

Количество новых автомобилей, проданных в Казахстане. Инфографика: Ассоциация казахстанского автобизнеса

В топ-10 самых популярных моделей в июле 2023 года произошли изменения. Лидирует по прежнему Chevrolet Cobalt (2 155), на вторую строчку поднялся кроссовер Kia Sportage (1240), а третья – впервые достается Hyundai Bayon (1217).

Далее по списку: Chevrolet Onix (987), Hyundai Sonata (926), Hyundai Santa Fe (816), Hyundai Tucson (766), Chery Tiggo 7 Pro (569), Jac J7 (548). В этом месяце в топ также вошел автомобиль Toyota Camry (543), занявший 10 место.

Напомним, ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции отмечали, что новые автомобили в Казахстане подорожали из-за программы льготного автокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032393-rekordnoe-kolichestvo-novyh-avtomobiley-bylo-prodano-v-kazahstane/