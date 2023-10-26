"Боятся, что не доживут до утра": дети казахстанки остались в Секторе Газа одни

Казахстанка Марьяна Эль Масри просит президента и правительство Казахстана помочь в эвакуации граждан нашей страны из Палестины, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина просит вмешаться в ситуацию.

"Свыше 160 граждан Казахстана находятся на территории Палестины, и они оказались там по разным причинам – кто-то приехал в гости, кто-то вышел замуж, кто-то – по работе. И, в отличие от граждан на территории Израиля, – их просто вывезли, в Палестину такого доступа нет.

Мы, родственники, обращаемся с просьбой о помощи и поддержке в нашей ситуации. Мы считаем, нужно эвакуировать наших близких из опасной зоны. Их жизни подвергаются угрозе. Мы, как их близкие, не можем оставаться бездействующими. Ситуация становится все более опасной и нестабильной.

Мы знаем, что Каир не дает согласия на проход, и усилий нашего МИДа недостаточно, потому мы просим нашего президента, как опытного дипломата, вмешаться и попросить об открытии границ для прохода наших граждан", – рассказала Марьяна Эль Масри.

Она рассказала, что приехала из Палестины с мужем в Казахстан, чтобы сделать документы, и должны были вернуться назад 8 октября.

"У меня там четверо детей, они жили в самом опасном районе, и когда нам сказали, что будет эвакуация и нужно срочно переехать на юг, то дети где-то пешком, где-то на машине поехали. Бензина, газа нет, "скорые" не могут проехать к месту взрыва. И дети должны были ехать к той девушке, которая погибла, но начало темнеть, и они остались в Рафахе у чужих людей, которые их приютили. Дети выходят на связь раз в 2-3 дня, когда дают свет на час.

Вчера дети вышли на связь и просят забрать их, потому что они боятся. Они говорят, что боятся, что не доживут до утра, самое страшное там ночью. А утром начинается другая проблема –найти хлеб и воду. Найти уголок, чтобы просто лечь и как будто бы забыться, потому что спать не можешь", – рассказала Марьяна.

К тому же, по ее словам, дети остались без документов. Также выехать из Палестины сложно из-за границ, а еще и финансово.

Женщина также рассказала, что врачи делают операции в Газе без наркоза и с фонариком из-за отсутствия света.

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой родные казахстанцев, оказавшихся в Палестине, пожаловались на нехватку информации. Также ранее сообщалось, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.