"Как она оставит сына там?": алматинка рассказала о своих родных в Секторе Газа

Алматинка Антонина Валиева рассказала о том, как ее дочь и внуки сейчас живут в Секторе Газа. По словам женщины, семья хочет выехать, передает NUR.KZ.

По словам женщины, ее дочь познакомилась со своим мужем-палестинцем в Казахстане. Тогда еще будущий зять учился на врача. Когда скончалась мать мужчины и заболел его отец, было принято решение отправиться на Ближний Восток.

В Казахстане у пары родилась дочь, остальные дети - а всего их семеро - были рождены уже там. Дочь Антонины Михайловны пыталась несколько раз сделать казахстанские паспорта детям, но для этого их нужно было привезти в страну, а средств на перелет у большой семьи не было.

"Она не хотела, чтобы дети были гражданами Палестины, так как они планировали сюда переехать. Когда она приезжала, мы помогали ей оплатить перелет, но всем детям оплатить билеты у нас не было возможности.

Когда произошел этот конфликт, то сообщили, что иностранные граждане могут покинуть Палестину с детьми до 18 лет. Но у нее трое детей старше 18 лет. Две дочери уже замужем, но сын, которому 19 лет, только поступил учиться. Он не сможет выехать (так как гражданин Палестины и старше 18 лет - прим.ред.), а как она оставит сына там?" - говорит Антонина Валиева.

Она рассказывает, что район, где жили ее родные, взорван, и семья осталась без дома. Они укрываются в школе, где в классах разместили большое количество человек. Женщины и маленькие дети находятся внутри, старшим мальчикам и мужчинам приходится ночевать на улице.

"Связь у них есть, интернета нет. Мы звоним, это дорого, конечно, но нам необходимо знать, что они живы и здоровы. Недавно там погибла казахстанка и ее дочь - их взорвали, они так и не дождались помощи", - говорит Антонина Михайловна.

Воды в школе нет, передает она слова дочери, людям приходится пить соленую воду. Из еды доступны бутерброды с паштетом. И если последний выдают в качестве помощи, то за хлебом приходится ходить, что небезопасно - один из таких походов для зятя и внука Антонины едва не закончился плачевно - рядом началась бомбежка.

К тому же в очереди за хлебом приходится стоять по несколько часов. Недавно семьям выдали помидоры, яблоки и баклажаны, но приготовить еду невозможно.

Кроме того, говорит Антонина Валиева, дети старшей внучки, которым три года и два месяца, недавно заболели. Лечить их было нечем - лекарств нет. Кое-как удалось поставить им капельницы и малышам стало получше, говорит она.

"Внучка кормящая, сейчас у нее нет полноценного питания. Деньги заканчиваются, банки не работают. Мужу позвонили, пригласили получить зарплату, но идти надо было туда, где бомбы. Безопасных мест нет.

Дети боятся, плачут. У мальчика была истерика - он говорил: "мамочка, прости за все, я буду слушаться", - заключила Антонина Валиева.

Сейчас женщина хочет, чтобы ее родным помогли выехать из Сектора Газа, а внукам - помогли сделать казахстанское гражданство.

Напомним, сегодня прошла пресс-конференция, на которой родные казахстанцев, оказавшихся в Палестине, пожаловались на нехватку информации. Также ранее сообщалось, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.