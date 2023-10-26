Глава ЕНПФ: Постоянное изъятие пенсионных накоплений невозможно

Глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанат Курманов сегодня на брифинге СЦК высказался о постоянном изъятии пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, так как в стране меняется размер МРП, меняется расчет порога для снятия части пенсионных отчислений. В связи с этим они спросили о планируемых мерах, которые облегчат доступ для снятия пенсионных.

Председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов рассказал, что они обработали более 1,9 млн заявлений граждан. Общая сумма накоплений, переведенных на эти цели, составила 3,7 трлн тенге.

"Понятно, что эти накопления были аккумулированы не за год и не два, а до 25 лет люди осуществляли, и те, у кого был достаточно прозрачный доход и регулярные отчисления, они смогли воспользоваться этими средствами. Но экономически понятно, что постоянное изъятие пенсионных накоплений невозможно, потому что всегда нужно в первую очередь заботиться о накоплениях", – заявил он.

Такая мера, по его словам, направлена на то, чтобы в последующем человек не остался без пенсии.

"Большая часть накоплений должна оставаться именно на цели пенсионного обеспечения. Поэтому сейчас поток изъятия на жилье и лечение стабилизировался. Наша задача – не изъять пенсионные накопления, а в первую очередь сохранить их на достойную пенсию", – резюмировал глава ЕНПФ.

Напомним, летом этого года в Казахстане введен в действие Социальный кодекс. В связи с этим были переизданы правила изъятия пенсионных накоплений на жилье и лечение. Что в них изменилось, мы подробно рассказали здесь.

Добавим, сегодня мы писали, сколько пенсионных накоплений было выплачено казахстанцам в текущем году.

В октябре этого года Бюро нацстатистики сообщало, что на начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек – 13,2% от общей численности Казахстана.

При этом из них:

мужчины – 1 031 051 человек (39,4%);

женщины – 1 585 064 человека (60,6%).

Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в Алматы, Карагандинской, Туркестанской и Алматинской областях.