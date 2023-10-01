Сколько человек старше 60 лет проживает в Казахстане

В Казахстане проживает более 2,6 млн человек старше 60 лет. И женщин в этой возрастной группе значительно больше, чем мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Как сообщает официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики АСПР РК, на начало текущего года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек – 13,2% от общей численности страны

При этом из них:

мужчины – 1 031 051 человек (39,4%);

женщины – 1 585 064 человека (60,6%).

"Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской области – 200 186 человек, Туркестанской области – 190 160 человек и Алматинской области – 177 685 человек", – рассказали аналитики.

Отмечается, что в прошлом году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тыс. человек.

По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных соцпособий увеличилось на 2,8%, средний размер пенсии казахстанцам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7%.

Ранее сообщалось, что ко Дню пожилых людей казахстанским пенсионерам будет оказана единовременная материальная помощь, а также вручены продуктовые корзины.

Напомним, в Казахстане планируют ввести новую социальную выплату для казахстанцев предпенсионного возраста, которые работают на вредных производствах.

Также в правительстве ведут работу по повышению размеров пенсионных выплат. Так, например, до 2027 года планируется увеличить минимальный размер базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальный – до 120%.