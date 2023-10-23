ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября в Казахстане

ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в Казахстане в День Республики, 25 октября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО "ГК "Правительство для граждан".

В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан в среду, сообщили в компании.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 26 октября.

По обычному графику они принимают граждан в будни с 9:00 до 18:00. Дежурные центры работают в будние дни до 20:00, в субботу до 13:00, напомнили в "Правительстве для граждан".

Отметим, что в Казахстане День Республики не праздновали в течение 13 лет.

Напомним, в 2001 году День Республики потерял статус национального праздника и был перенесен в разряд государственных праздников, а в 2009 году и вовсе упразднен. Однако в июле 2022 года на первом съезде Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

В середине сентября прошлого года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики – 25 октября – стал национальным праздником, а День Независимости, 16 декабря – государственным праздником.

В этом году День Республики приходится на среду, поэтому среда, 25 октября, будет праздничным выходным днем. А в четверг, 26 октября, для казахстанцев вновь начнутся трудовые будни.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником. Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.