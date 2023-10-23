Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября в Казахстане

Опубликовано:

Сотрудники ЦОНа принимают посетителей
Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в Казахстане в День Республики, 25 октября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО "ГК "Правительство для граждан".

В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан в среду, сообщили в компании.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 26 октября.

По обычному графику они принимают граждан в будни с 9:00 до 18:00. Дежурные центры работают в будние дни до 20:00, в субботу до 13:00, напомнили в "Правительстве для граждан".

Отметим, что в Казахстане День Республики не праздновали в течение 13 лет.

Напомним, в 2001 году День Республики потерял статус национального праздника и был перенесен в разряд государственных праздников, а в 2009 году и вовсе упразднен. Однако в июле 2022 года на первом съезде Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

В середине сентября прошлого года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики – 25 октября – стал национальным праздником, а День Независимости, 16 декабря – государственным праздником.

В этом году День Республики приходится на среду, поэтому среда, 25 октября, будет праздничным выходным днем. А в четверг, 26 октября, для казахстанцев вновь начнутся трудовые будни.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником. Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042225-tsony-i-spetstsony-ne-budut-rabotat-v-den-respubliki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.