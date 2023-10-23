Заснеженные трассы на севере: МВД обратилось к казахстанцам из-за непогоды

В Акмолинской области снегом замело трассы – введено ограничение движения на трех автодорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ведомство в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в минувшие выходные наряды батальона и роты патрульной полиции Акмолинской области работали в усиленном режиме: заметное понижение температуры и мокрый снег усложнили ситуацию на дорогах.

"Из-за погодных условий было введено ограничение движения на трех автодорогах: Кокшетау-Атбасар, Кокшетау-Рузаевка, Петропавловск-Астана", – говорится в сообщении.

По информации МВД, за субботу и воскресенье в регионе произошло около 30 ДТП, в результате которых машинам нанесены механические повреждения.

"Полицейскими крупных аварий с пострадавшими не допущено", – добавили в полиции.

В ведомстве призвали автовладельцев подготовить транспорт к зимнему периоду, соблюдать ПДД и повышать уровень водительской культуры.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в конце октября в стране прогнозируются похолодания. На всей территории страны ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.

Также, согласно прогнозу на ближайшие дни – с 24 по 26 октября, в некоторых регионах Казахстана будут осадки в виде дождя и снега, а также морозы до -7 градусов.