Заснеженные трассы на севере: МВД обратилось к казахстанцам из-за непогоды
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В Акмолинской области снегом замело трассы – введено ограничение движения на трех автодорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ведомство в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в минувшие выходные наряды батальона и роты патрульной полиции Акмолинской области работали в усиленном режиме: заметное понижение температуры и мокрый снег усложнили ситуацию на дорогах.
"Из-за погодных условий было введено ограничение движения на трех автодорогах: Кокшетау-Атбасар, Кокшетау-Рузаевка, Петропавловск-Астана", – говорится в сообщении.
По информации МВД, за субботу и воскресенье в регионе произошло около 30 ДТП, в результате которых машинам нанесены механические повреждения.
"Полицейскими крупных аварий с пострадавшими не допущено", – добавили в полиции.
В ведомстве призвали автовладельцев подготовить транспорт к зимнему периоду, соблюдать ПДД и повышать уровень водительской культуры.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в конце октября в стране прогнозируются похолодания. На всей территории страны ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.
Также, согласно прогнозу на ближайшие дни – с 24 по 26 октября, в некоторых регионах Казахстана будут осадки в виде дождя и снега, а также морозы до -7 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042214-zasnezhennye-trassy-na-severe-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-nepogody/