Погода в Алматы на неделю: похолодание до +7 градусов прогнозируют синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

23 октября в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

24 октября ожидается переменная облачность. Средняя температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура – плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.

25 октября также будет облачно. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

26 октября в Алматы без осадков, синоптики прогнозируют облачность. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

27 октября пройдет дождь. Среднесуточная температура – плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью – похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

28 октября алматинцам также пообещали дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

29 октября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.