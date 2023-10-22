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Снегопад пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

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Люди идут по улице в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 9,6 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают ясную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.

Добавим, что сотрудники алматинского ДЧС рекомендуют при снегопаде не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Автовладельцам необходимо найти максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах.

Кроме того, ранее казахстанские полицейские обратились к водителя и пешеходам из-за приближения холодов. Водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию, а пешеходов призвали быть осторожнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042027-snegopad-poobeschali-segodnya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Айдана Юдина

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Снегопад пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

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