Туманы, гололед и сильный дождь ожидаются в пятницу в ряде регионов Казахстана

На завтра, 20 октября, в половине регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о гололеде, туманах и сильном ветре, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, завтра ночью на востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе и севере области – туман.

Ночью и утром на западе, юге, а также севере Атырауской области прогнозируется туман.

Днем на большей части Костанайской области пройдут осадки в виде дождя и снега. На западе области гололед, туман.

Ночью и утром на севере, в центре Акмолинской области ожидается туман.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На востоке области ожидается туман. На западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман.

При этом с 21:00 19 октября до 21:00 20 октября по городу Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В Усть-Каменогорске, Риддере (ВКО) также сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах может достигать 15-20 м/с.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.