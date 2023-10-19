Теплую погоду пообещали синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 19 октября. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до +19 градусов, а ночью –опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

В Астане также прогнозируется небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +23 градусов, ночью – опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

При этом вчера метеорологи предупреждали, что с 19 по 21 октября на севере Казахстана в дневное время понизится температура воздуха, а на большей части страны пройдут осадки.

Ясная погода сохранится только на юго-востоке и востоке республики.