Новый праздник хотят ввести в Казахстане

Газеты перед ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане может появиться новый праздник – Национальный день печати. Соответствующий проект постановления правительства появился сегодня, 15 марта, на портале "Открытые НПА".

В постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" хотят внести дополнения. Так, проектом документа предлагается учредить новый праздник – Национальный день печати. Отмечать его планируют 2 февраля каждого года.

"Дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – уточняется в документе.

Отмечается, что принятие проекта постановления не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Инициатива по учреждению 2 февраля Национальным днем печати принадлежит Министерству информации и общественного развития.

В официальном Telegram-канале МИОР подчеркивается, что периодические издания не утратили своей важной исторической роли в современном информационном пространстве.

"2 февраля 1913 года казахскими интеллигентами была создана газета Қазақ", и она стала предшественником отечественной профессиональной журналистики.

Первый номер газеты "Қазақ" положил начало для рождения новых средств массовой информации, поэтому важно предать этому дню историческую значимость", – объяснили свою инициативу в МИОР.

Публичное обсуждение проекта продлится до 3 апреля.

Как сообщается на сайте Казахстанской энциклопедии, "Қазақ" — общественно-политическая и литературная газета, публиковавшаяся в период между 1913 и 1918 годами. Первый номер вышел 2 февраля 1913 года. До 1915 года газета выходила раз в неделю, после — два раза в неделю.

Во главе тех, кто помогал газете финансово, стоял Мустафа Шокай. Всего было выпущено 265 номеров этой газеты. Организатором издания и редактором газеты был Ахмет Байтурсынов.

Согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в РК отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

К профессиональным и иным праздникам относят праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013055-novyy-prazdnik-hotyat-vesti-v-kazahstane/