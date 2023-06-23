Новый праздник может появиться в Казахстане

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

День гражданской авиации появится в Казахстане, его планируют отмечать 1 февраля - соответствующий проект постановления был опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Изменения и дополнения в перечень праздничных дат в Казахстане были подготовлены специалистами министерства индустрии и инфраструктурного развития нашей страны.

Авторы предложили утвердить День гражданской авиации РК 1 февраля.

С такой инициативой выступил Объединенный Совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

Проект документа для общественного обсуждения появился на сайте 23 июня, обсуждение будет окончено 11 июля текущего года.

Целью данного проекта является закрепление официального праздничного дня гражданской авиации в Казахстане. Отмечается, что никаких финансовых затрат на реализацию не потребуется.

Стоит отметить, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам, в том числе касательно утверждения праздников.

Конституционным законом были внесены поправки в постановление правительства "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026116-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/