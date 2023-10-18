Дождь и снег пройдут на большей части Казахстана в ближайшие дни

С 19 по 21 октября на севере Казахстана в дневное время понизится температура воздуха. На большей части страны пройдут осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

19 октября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. После чего с 20 по 21 октября пройдут осадки в виде дождя и снега, ветер усилится.

В ближайшие три дня ясная погода сохранится только на юго-востоке и востоке республики.

На большей части Казахстана температура воздуха ночью будет равна -2...+10 градусам. В дневное время за этот период на севере страны она будет постепенно понижаться – от +15 до +5 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет предстоящая зима в Казахстане.

Согласно прогнозу погоды на октябрь, с 10 октября на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории страны – пройдут дожди с переходом в мокрый снег, будут наблюдаться туманы и гололедные явления, ветер будет порывистым.