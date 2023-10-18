Порыв трубы произошел в центре Алматы: жители района остались без горячей воды и тепла (видео)

В Алматы часть зданий в Бостандыкском районе на несколько часов отключат от горячей воды и отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Ряд жилых и иных зданий, расположенных на территории Бостандыкского района в контуре улиц Розыбакиева – Ходжанова – Гагарина – Короленко, отключены от теплоснабжения из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети", – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занимается их аварийная бригада.

В АТС отметили, что восстановить подачу тепла и горячей воды планируется к полуночи.

"Просим проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам:

+7 (727) 378-06-65 (круглосуточно) или

+7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов)", – добавили в компании.

Напомним, ранее в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы – горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.

Между тем в конце лета в Алматы по проспекту Гагарина проводилась реконструкция тепломагистрали. Тогда в ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщали, что в связи с с механическими особенностями грунта ремонт продлевается.

В середине сентября стало известно, что после завершения ремонта теплосетей по проспекту Гагарина было возобновлено движение транспорта.