Порыв трубы произошел в центре Алматы: жители района остались без горячей воды и тепла (видео)
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В Алматы часть зданий в Бостандыкском районе на несколько часов отключат от горячей воды и отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети"
"Ряд жилых и иных зданий, расположенных на территории Бостандыкского района в контуре улиц Розыбакиева – Ходжанова – Гагарина – Короленко, отключены от теплоснабжения из-за нештатной ситуации, возникшей на одном из участков магистральной теплосети", – говорится в сообщении.
В компании сообщили, что экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занимается их аварийная бригада.
В АТС отметили, что восстановить подачу тепла и горячей воды планируется к полуночи.
"Просим проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам:
- +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно) или
- +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов)", – добавили в компании.
Напомним, ранее в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы – горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.
Между тем в конце лета в Алматы по проспекту Гагарина проводилась реконструкция тепломагистрали. Тогда в ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщали, что в связи с с механическими особенностями грунта ремонт продлевается.
В середине сентября стало известно, что после завершения ремонта теплосетей по проспекту Гагарина было возобновлено движение транспорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2041583-chast-zdaniy-v-tsentre-almaty-ostanutsya-bez-goryachey-vody-i-tepla-iz-za-poryva-truby-video/