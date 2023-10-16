Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Заморозки и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Иней на траве
Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики во вторник, 17 октября, в некоторых регионах Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 октября днем на севере, в центре области Ұлытау ожидается ветер восточный - порывы 18 м/с, говорится на сайте метеослужбы.

Завтра в Атырауской области будет сильный ветер - порывы до 15-20 м/с.

Во вторник, в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

17 октября в Западно-Казахстанской области будет ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

17 октября ночью в центре области Жетісу ожидаются заморозки 3 градуса. Ветер восточный в районе Алакольских озер 17-22, днем порывы 28 м/с.

Отметим, что в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе Казахстана: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

Согласно прогнозам синоптиков, на остальной части республики ожидается ясная погода, только 18 и 19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2041241-zamorozki-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.