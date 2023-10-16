Заморозки и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики во вторник, 17 октября, в некоторых регионах Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 октября днем на севере, в центре области Ұлытау ожидается ветер восточный - порывы 18 м/с, говорится на сайте метеослужбы.

Завтра в Атырауской области будет сильный ветер - порывы до 15-20 м/с.

Во вторник, в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

17 октября в Западно-Казахстанской области будет ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

17 октября ночью в центре области Жетісу ожидаются заморозки 3 градуса. Ветер восточный в районе Алакольских озер 17-22, днем порывы 28 м/с.

Отметим, что в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе Казахстана: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

Согласно прогнозам синоптиков, на остальной части республики ожидается ясная погода, только 18 и 19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.