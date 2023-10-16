Теплую погоду без осадков пообещали на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней - с 16 по 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

16 октября, в понедельник, в Шымкенте будет ясная погода. Температура в среднем составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

17 октября ожидается переменная облачность. Температура составит около +15 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, а минимальная - будет равна +10 градусам. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

В среду, 18 октября, в Шымкенте вновь будет ясная погода. Средняя температура ожидается в районе +17 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью - опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

19 октября синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем составит +18 градусов. Максимально температура поднимется до +24 градусов, а опуститься может до +14 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

20 октября будет облачно. Среднесуточная температура прогнозируется около +19 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

В субботу, 21 октября, ожидается пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, а минимальная, по прогнозам, составит +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 2,7 м/с.

22 октября, по прогнозам синоптиков, снова будет ясно. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.