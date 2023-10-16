Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Теплую погоду без осадков пообещали на этой неделе в Шымкенте

Опубликовано:

Осенняя погода
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней - с 16 по 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

16 октября, в понедельник, в Шымкенте будет ясная погода. Температура в среднем составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

17 октября ожидается переменная облачность. Температура составит около +15 градусов. Максимальная температура составит +20 градусов, а минимальная - будет равна +10 градусам. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

В среду, 18 октября, в Шымкенте вновь будет ясная погода. Средняя температура ожидается в районе +17 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью - опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

19 октября синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем составит +18 градусов. Максимально температура поднимется до +24 градусов, а опуститься может до +14 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

20 октября будет облачно. Среднесуточная температура прогнозируется около +19 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

В субботу, 21 октября, ожидается пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, а минимальная, по прогнозам, составит +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 2,7 м/с.

22 октября, по прогнозам синоптиков, снова будет ясно. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041074-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Теплую погоду без осадков пообещали на этой неделе в Шымкенте

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.