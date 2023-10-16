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Осадков не будет целую неделю в Астане

Опубликовано:

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Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - с 16 по 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В понедельник, 16 октября, в Астане будет облачно. Температура в среднем составит +7 градусов. Днем воздух может прогреться до +13 градусов, а ночью - опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

17 октября ожидается переменная облачность. В городе потеплеет: температура составит около +12 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, а минимальная - около +7. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

18 октября астанчан будет ожидать ясная погода без осадков. Средняя температура в среду составит +12 градусов. Днем температура поднимется до +18 градусов, а ночью - опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

19 октября в Астане синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем ожидается +9 градусов. Максимально температура поднимется до +12 градусов, а опуститься может до +7. Скорость ветра будет равняться 4,5 м/с.

В пятницу, 20 октября, вновь будет пасмурно. Среднесуточная температура установится на отметке +11 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов. Скорость ветра в этот день составит 5,1 м/с.

21 октября обещает быть облачно. Температура в среднем остановится на отметке +11 градусов. Максимальная температура составит +14 градусов, а минимальная - около +9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,4 м/с.

22 октября, по прогнозам синоптиков, опять будет пасмурно. Средняя температура составит +10 градусов. Воздух может прогреться и до +14 градусов, но ночью похолодает до +6. Скорость ветра составит 13,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041072-osadkov-ne-budet-tseluyu-nedelyu-v-astane/

Автор: Виктор Николаев

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Осадков не будет целую неделю в Астане

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