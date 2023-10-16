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Небольшое потепление ожидается в Алматы на этой неделе

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Листья лежат на земле
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Алматы на этой неделе - с 16 по 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

16 октября в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +8 градусов. Днем воздух может прогреться до +14 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Во вторник, 17 октября, вновь ожидается ясная погода. Температура составит около +12 градусов. Максимальная температура составит +17 градусов, а минимальная - около +8. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

18 октября синоптики снова обещают погоду без осадков. Средняя температура ожидается в районе +16 градусов. Днем температура поднимется до +20 градусов, а ночью - опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

19 октября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем ожидается около +15 градусов. Максимально температура поднимется до +19 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,9 м/с.

20 октября вновь прогнозируется ясная погода без осадков. Среднесуточная температура снова составит +15 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

В субботу, 21 октября, будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке +17 градусов. Максимальная температура составит +21 градус, минимум же будет равняться +14 градусам. Прогнозируемая скорость ветра - 2,1 м/с.

22 октября, по прогнозам синоптиков, снова будет ясная погода. Средняя температура составит +17 градусов. Воздух может прогреться и до +21 градуса, но ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041073-nebolshoe-poteplenie-ozhidaetsya-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Небольшое потепление ожидается в Алматы на этой неделе

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