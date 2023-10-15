Ветер, туман и пыльная буря ожидаются в Казахстане в понедельник

Завтра, 16 октября, в ряде регионов Казахстана ожидается усиление ветра. Также синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможных туманов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в понедельник в центре и на юге Карагандинской области также прогнозируется туман.

При этом днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, а также в центре Мангистауской области пройдет пыльная буря. Ветер на большей части региона будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Ночью на востоке Павлодарской области будет туман.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, а днем на западе, севере региона – порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Кызылординской области – туман. Днем на востоке области – ветер 15-20 м/с. Ночью на севере региона в возможны заморозки до 3 градусов.

В горных районах Туркестанской области будет дуть сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Также днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.