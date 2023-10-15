Минусовая температура ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 15 октября. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра – 8 м/с.

При этом ранее сообщалось, что специалисты РГП "Казгидромет" временами прогнозируют в столице ветер с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а ночью – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3,7 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.