Минусовая температура ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 15 октября. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
В Астане синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра – 8 м/с.
При этом ранее сообщалось, что специалисты РГП "Казгидромет" временами прогнозируют в столице ветер с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.
В Шымкенте ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +16 градусов, а ночью – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3,7 м/с.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041022-minusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/